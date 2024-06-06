Економіка

11:59 06.06.2024

Темпи встановлення нової газової генерації наразі дуже недостатні - директор Центру досліджень енергетики

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Темпи встановлення нової газової генерації наразі дуже недостатні - директор Центру досліджень енергетики

Потужність встановлених газопоршневих двигунів, зокрема бізнесом, уже вимірюється десятками МВт, але цього критично недостатньо, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Про конкретну кількість проектів газопоршневих установок по всій Україні важко сказати: когось ми консультуємо від початку до кінця, хтось запитав, що робити, і робить сам, а про когось просто не знаємо. Дуже різні ситуації. Але якщо говорити загалом, то ...уже йдеться про десятки МВт тільки газопоршневих двигунів. Але треба розуміти, що нам потрібні не десятки МВт, а тисячі. І до цього масштабу нам ще далеко, на жаль", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, активно їх встановлюють, зокрема, Харків, Миколаїв, Одеса, Київ.

"Можна назвати ще багато міст, і в кожному місті йдеться не про одну установку, а про три-чотири. Але все одно цього шалено недостатньо", - вважає експерт.

При цьому він звернув увагу, що, наприклад, Київ потребує саме газотурбінних установок, оскільки він споживач дуже великого обсягу е/е, і його газопоршневими установками, як такими, не перекриєш.

Миколаєву, на думку директора ЦДЕ, потрібні винятково газопоршневі установки, бо в нього менше потреб, а для Одеси можливі обидва сценарії.

"У Харкові газотурбінні установки встановити взагалі неможливо, вони будуть розбиті і все. Відповідно, там потрібно встановлювати - непублічно, приховано - виключно велику кількість газопоршневих установок", - звернув увагу Харченко.

Теги: #газова_генерація #харченко

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