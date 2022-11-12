У Луганській області поблизу Гірського знищено 27 окупантів, ще 18 поранено

Після удару Сил оборони в районі зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське, втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 – пораненими, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"За уточненою інформацією, підтверджено поразку Силами оборони району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 людей загиблими та 18 пораненими", - наголошується в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. "Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника", - інформують військові.

Також підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони вразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та інші важливі військові об'єкти окупантів.