Інтерфакс-Україна

Події

17:02 07.04.2025

Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією

1 хв читати
Трамп повідомив про домовленість щодо переговорів про тарифи з Японією
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп повідомив про початок переговорів стосовно митних тарифів з делегацією Японії.

"З нами розмовляють країни з усього світу. Встановлюються жорсткі, але справедливі параметри. Сьогодні вранці говорив з прем'єр-міністром Японії. Він надсилає найкращу команду для переговорів!", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social у понеділок.

Трамп зазначив, що в Японії "дуже погано ставляться до США в питаннях торгівлі. Вони не купують наші автомобілі, але ми купуємо мільйони їхніх. Так само і в сільському господарстві, і в багатьох інших "речах". "Це все має змінитися, але особливо з Китаєм!!!", - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося з посиланням на міністра фінансів США Скотт Бессент, що понад 50 країн звернулися до Білого дому із проханням розпочати торговельні переговори про пом’якшення запроваджених Трампом торгових мит.

Трамп 2 квітня оголосив про введення "взаємних" митних тарифів щодо іноземних торгових партнерів США (загалом до списку потрапили 185 держав). Мінімальний базовий рівень мит становитиме 10%, але для низки країн мита підраховані індивідуально, залежно від торгового дефіциту Сполучених Штатів із цими країнами. Наприклад, для Китаю мита становитимуть 34%, для ЄС - 20%.

Теги: #трамп #японія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:45 07.04.2025
Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

Генсек НАТО відвідає Японію 8-9 квітня

16:24 07.04.2025
Трамп заявляє: Незважаючи на мита США і відповідні заходи КНР, зростання цін немає

Трамп заявляє: Незважаючи на мита США і відповідні заходи КНР, зростання цін немає

15:34 07.04.2025
Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

11:46 07.04.2025
Товари українських підприємців на суму до $800 не обкладатимуться митом в США - "Укрпошта"

Товари українських підприємців на суму до $800 не обкладатимуться митом в США - "Укрпошта"

05:48 07.04.2025
Новий проєкт угоди про мінеральні ресурси Україна та США почнуть обговорювати наступного тижня - ЗМІ

Новий проєкт угоди про мінеральні ресурси Україна та США почнуть обговорювати наступного тижня - ЗМІ

02:37 07.04.2025
Рубіо: США очікують від партнерів більших зобов'язань щодо НАТО на червневому саміті в Гаазі

Рубіо: США очікують від партнерів більших зобов'язань щодо НАТО на червневому саміті в Гаазі

02:32 06.04.2025
У європейських містах пройшли протести через політику Трампа

У європейських містах пройшли протести через політику Трампа

17:31 05.04.2025
Трамп після введення мит обіцяє співгромадянам історичні успіхи в економіці

Трамп після введення мит обіцяє співгромадянам історичні успіхи в економіці

08:54 05.04.2025
Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

20:32 01.04.2025
Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

Японія передасть Україні машини і продовжить прийом українських військових на лікування

ВАЖЛИВЕ

В середньому за три місяці за 1 кв.км української землі РФ втратила 146 солдатів - ОСУВ "Хортиця"

Одна людина загинула і дві постраждали внаслідок ворожої атаки КАБом у Харківській області

Окупанти впродовж доби втратили 1350 військовослужбовців

Двоє жінок травмовані внаслідок ворожого обстрілу в Херсонській області - ОВА

РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії Чорного моря по Україні – Зеленський

ОСТАННЄ

Міноборони закупить 200 тисяч комплектів обігріву для військових

Україна ініціювала екстрене засідання ОБСЄ після удару РФ по Кривому Рогу

"Зелене" відновлення стане однією з ключових тем на Конференції з відновлення України у липні 2025р – посол Італії

Росіяни обстріляли Костянтинівку, одна людина загинула – Донецька ОВА

Харків’янин отримав 7 років ув'язнення за передачу представнику РФ інформації про місця дислокації Сил оборони

Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля

Держспецзв'язку попередила про кібершпигунство проти розробників інновацій у військовій сфері

Українські осередки розвитку військових інновацій від початку лютого атакуються програмами-викрадачами - Держспецзв'язку

Для ЗСУ кодифікували нового наземного робота з кулеметом

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські водойми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА