Інтерфакс-Україна

Події

15:27 07.04.2025

Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля

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Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля

Україна працює над реформуванням Державної екологічної інспекції відповідно до європейських стандартів, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

"Плануємо перетворити Державну екологічну інспекцію, створити абсолютно новий орган з новими підходами, використовуючи європейські практики", - сказала вона на Першому форумі зацікавлених сторін у Києві в понеділок.

За словами Гринчук, відповідну стратегію вже напрацьовано.

Міністр висловила сподівання, що документ уряд схвалить найближчими тижнями, і разом із колегами буде продовжено роботу над законодавчою стороною реформування екологічного контролю.

Теги: #міндовкілля #гринчук_світлана

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