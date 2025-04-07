Уряд має затвердити стратегію реформування екологічного контролю вже найближчими тижнями – глава Міндовкілля
Україна працює над реформуванням Державної екологічної інспекції відповідно до європейських стандартів, повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.
"Плануємо перетворити Державну екологічну інспекцію, створити абсолютно новий орган з новими підходами, використовуючи європейські практики", - сказала вона на Першому форумі зацікавлених сторін у Києві в понеділок.
За словами Гринчук, відповідну стратегію вже напрацьовано.
Міністр висловила сподівання, що документ уряд схвалить найближчими тижнями, і разом із колегами буде продовжено роботу над законодавчою стороною реформування екологічного контролю.