Інтерфакс-Україна

Події

14:51 07.04.2025

Для ЗСУ кодифікували нового наземного робота з кулеметом

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Для ЗСУ кодифікували нового наземного робота з кулеметом

Оборонне відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

В Міноборони зазначили, що наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом, він може виконувати широку лінійку завдань із спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо. Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.

Теги: #робот #міноборони

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