Інтерфакс-Україна

Події

14:26 07.04.2025

ДБР затримало в Києві депутата Житомирської облради, який за $10 тис. "влаштовував" на роботу до держустанов

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ДБР затримало в Києві депутата Житомирської облради, який за $10 тис. "влаштовував" на роботу до держустанов

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали в Києві на "гарячому" чинного депутата Житомирської обласної ради: посадовець намагався отримати $10 тис. від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду.

"У березні 2025 року фігурант зустрівся з потенційним "клієнтом" і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв’язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За "вирішення питання" він запросив $10 тис.", - йдеться в повідомленні ДБР в Телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, 3 квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Теги: #житомир #дбр

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