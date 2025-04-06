Тимошенко: міжнародні плани - закінчити війну в Україні до кінця травня

Народна депутатка Юлія Тимошенко заявила, що плани міжнародної спільноти полягають у тому, щоб завершити війну в Україні до кінця травня. Заява лідерки "Батьківщини" прозвучала в суботу на міднародному жіночому фестивалі Edutainment platform в Одесі.

"І це дуже оптимістично, і все зараз до цього йде, і це дуже-дуже важливо для всіх нас. І ось коли все це завершиться, обов'язково буде тотальне перезавантаження влади в країні", - заявила Тимошенко.