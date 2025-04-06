Британський прем'єр оголосив кінець глобалізації через тарифну війну з Трампом - ЗМІ

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що він розуміє причину тарифів президента Дональда Трампа і що Захід вступає в нову економічну еру, йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра для Sunday Times.

"Світ змінився, глобалізація закінчилася, і ми перебуваємо в новій епосі" - цитують у заяві.

Ця заява зроблена після того, як у середу Трамп оголосив про нові мита для десятків країн світу, включаючи 10% податок на товари з Великобританії.