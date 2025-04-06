Якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії - Макрон

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Припинення вогню має відбутися якомога швидше, заявив президент Франції Еммануель Макрон на платформі X в неділю.

"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами смертоносних ударів, завданих Росією, як, наприклад, у Кривому Розі 4 квітня. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", - написав він.

Макрон відзначив, що "Україна прийняла пропозицію Президента Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню майже місяць тому".

"І якщо Росія продовжуватиме тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії", - заявив Макрон.