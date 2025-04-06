Інтерфакс-Україна

Події

13:14 06.04.2025

У Києві під час ракетної атаки пошкоджені склад, бізнес-центр та автомобілі

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У Києві під час ракетної атаки пошкоджені склад, бізнес-центр та автомобілі
Фото: https://t.me/dsns_telegram/40740

Внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження будівель в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва, місцями виникли пожежі, повідомики у Київській міській військовій адміністрації.

"Дарницький район: пожежа в нежитловій будівлі; також зафіксовано падіння уламків та руйнування будівлі з пожежею на іншій локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі. Рятувальники ліквідували займання", - повідомляється в телеграм-каналі КМВА.

В Оболонському районі повідомляється про пожежу в меблевому цеху на значній площі (1500 м.кв). Також частково зруйновані 3, 4 і 5 поверхи бізнес-центру.

"Соломʼянський район: внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території, окремими осередками. Внаслідок ворожої атаки загорівся фасад складської будівлі. Силами рятувальників пожежу швидко ліквідували", - йдеться в повідомленні.

На місцях пошкоджень продовжують працювати рятувальники, вибухотехніки, поліція, інші служби.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі, де загинув один і постраждали троє людей, також пошкоджені вісім автівок. Він також повідомив, що на території району були зафіксовані принаймні дві пожежі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежі в Оболонському та Дарницькому районах Києва ліквідовані. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

Раніше ДСНС повідомила про дві пожежі в Дарницькому районі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю.

Як повідомлялося, значних руйнувань у ніч на 6 квітня внаслідок російської атаки балістичними ракетами по Києву зазнали будівлі, в яких після обстрілу 12 лютого були розміщені редакції каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ): Freeдом, "Дім", UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português, диджитал-редакція, сервісні служби.

Співробітники МПІУ не постраждали. Однак у самій будівлі бізнес-центру, де розташовувалися канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, "поруч із будівлею - величезна вирва, нижні поверхи також суттєво постраждали й поки що непридатні до роботи".

У ніч на 6 квітня українські захисники збили 13 ракет і 40 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами. Загалом окупанти запустили по Україні вночі 23 ракети (дев'ять крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, вісім крилатих ракет "Калібр", шість балістичних ракет "Іскандер-М") і 109 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київ, Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області. У Києві одна людина загинула, троє дістали поранення.

Теги: #київ #бізнес_центр #ракетна_атака

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