Ракетним обстрілом росіян пошкоджений БЦ Forum Park Plaza у Києві – співвласник

БЦ Forum Park Plaza в Оболонському районі Києва постраждав під час нічної ракетної атаки ворога, повідомив співвласник центру Володимир Школьник.

"Так було до сьогоднішнього утра. У нас знову - мінус 1 Форум. Війна", – написав він у Facebook.

Внаслідок ворожої атаки сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверховог бізнес-центру.

Як повідомлялось, у лютому під час нічної ракетної атаки ворога був пошкоджений БЦ Forum Kinetic, тоді загинув співробітник БЦ.

БЦ Forum Park Plaza Business Center входить до групи Forum. Мережа включає київські БЦ City Garden, Park Tower, Victoria Park (всі – клас "В+"), Lagerhouse, Kinetic, B7, Terminal, Satellite, Park Plaza, Business City, West Side (всі – клас "В").