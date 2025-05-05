Інтерфакс-Україна
Події
17:56 05.05.2025

В Оболонському районі Києва через атаку 4 травня пошкоджено 18 будівель, зокрема 2 дитсадки, всі постраждалі отримають допомогу від міста - мер

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В Оболонському районі Києва через атаку 4 травня пошкоджено 18 будівель, зокрема 2 дитсадки, всі постраждалі отримають допомогу від міста - мер
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4570?single

В Оболонському районі Києва внаслідок ворожої атаки в ніч на 4 травня пошкоджено 18 будівель, зокрема 14 житлових будинки та два дитсадки, повідомив мер Віталій Кличко.

"Провів огляд в Оболонському районі житлового будинку, пошкодженому внаслідок атаки 4 травня. Через влучання дрону в дах будівлі на останньому поверсі зайнялася квартира. В ній частково пошкоджено перекриття та вигоріли одна кімната й коридор. Місто відновить помешкання. І виплатить допомогу на оренду житла постраждалим мешканцям", - написав він у телеграмі у понеділок. 

Кличко також повідомив, що загалом через обстріл 4 травня в районі пошкоджено 18 будівель. Зокрема, 14 житлових та два дитсадки. Вибуховою хвилею в будинках повибивало вікна у квартирах та місцях загального користування.

"Місто оперативно надало плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Допоможе й усунути пошкодження", - наголосив він.

"Всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста - по 10 000 грн. Наразі надійшло 500 заяв на її отримання", - зазначив мер.

Теги: #пошкодження #оболонський_район #кличко

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