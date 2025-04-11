Інтерфакс-Україна

Події

09:27 11.04.2025

У Києві ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м

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Рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв.м, що виникла в Оболонському районі Києва, постраждалих немає, повідомляє ДСНС у п’ятницю вранці.

"Загорілися складські приміщення. Через значну відстань до пожежних гідрантів надзвичайники залучали додаткові сили та засоби для перекачування води до місця події, що ускладнювало гасіння. Жертв чи постраждалих немає", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

На місці працювало 77 рятувальників і 20 одиниць техніки.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Теги: #оболонський_район #пожежа

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