Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області, є пошкодження - ОВА

Російські війська в суботу обстрілювали 11 громад Сумської області, є пошкодження, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 146 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади". – сказано в повідомленні.

Краснопільська: здійснено мінометні обстріли (30 вибухів), обстріл з РСЗВ (5 вибухів), удари FPV-дронами (5 вибухів), авіаційні удари з використанням КАБів (24 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено 15 приватних будинків.

Миропільська: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (1 вибух).

Середино-Будська: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (13 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV-дронами (2 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено 3 двоповерхових багатоквартирних будинки, 1 приватне домоволодіння, 2 легкових автомобіля та господарське приміщення.

Юнаківська: росіяни вдарили з РСЗВ (17 вибухів), удари FPV-дронами (13 вибухів), КАБами (3 вибухи), скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Шалигинська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).

Хутір-Михайлівська: ворог бив з РСЗВ (1 вибух).

Білопільська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), удар БПЛА (1 удар), мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV-дроном (2 вибухи), авіаційні удари з використанням КАБів (4 вибухи).

Зноб-Новгородська: росіяни вдарили FPV-дронами (4 вибухи).

Хотінська: здійснено авіаційний удар з використанням КАБ (3 вибухи).

Новослобідська: зафіксовано удар БПЛА (1 удар).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34847