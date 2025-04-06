У Чорному морі перебуває ворожий корабель – ВМС

У Чорному морі станом на ранок неділі перебуває ворожий корабель, у Азовському відсутні, повідомляють Військово-морських сил Збройних Сил України.

Між тим, в Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 6 суден, до Азовського моря – 3 судна, з них 1 судно продовжили рух з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12583