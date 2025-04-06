Інтерфакс-Україна

Події

03:36 06.04.2025

Українці мають бути готові дізнатися правду про війну, але з часом - Буданов

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Українці мають бути готові дізнатися правду про війну, але з часом, оскільки наразі знати всю правду це зайве, заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Суспільство має бути готове дізнатися правду, мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати, думаю, що це зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися", - сказав Буданов в інтерв'ю в суботу.

Водночас він підкреслив, що мова не йде про спотворену реальність чи щось таке. Керівник ГУР має на увазі сприйняття людьми жорсткої правди.

"Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей", - резюмував він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=5tdxhOtuDxc

Теги: #війна #правда #буданов

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