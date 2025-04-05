Ворожа пропаганда поширює фейк щодо нібито оточення українських військових в Курській області

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) спростовує поширення ворожою пропагандою фейків щодо нібито оточення українських військових в Курській області.

"Жодного оточення українських військових у курській області немає", - зазначається в телеграм-каналі.

Зазначається, що російські телеграм-канали поширюють відео з нібито українськими військовими, які стверджують, що вони перебувають в оточенні на території РФ.

"Насправді такі відео створені за допомогою технології діпфейк. Це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів)", пояснили в ЦПД.

Метою подібної брехні є підрив довіри до української армії та командування, створення паніки серед громадян і деморалізація військових, додали у відомстві.