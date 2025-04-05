Інтерфакс-Україна

Події

17:16 05.04.2025

Київ закликає до конкретних дій для посилення тиску на Москву і збільшення допомоги Україні

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Київ закликає до конкретних дій для посилення тиску на Москву і збільшення допомоги Україні

МЗС України вже поінформувало всіх партнерів і міжнародні організації про деталі злочину РФ - удару по Кривому Рогу 4 квітня, закликає до конкретних дій для посилення тиску на Москву та зміцнення України, зокрема посилення протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту українських життів.

"Цей обстріл шокував Україну та світ особливою жорстокістю, адже російська балістична ракета, спрямована проти звичайних житлових будинків, дитячих майданчиків та іншої цивільної інфраструктури, була споряджена касетною бойовою частиною для максимального ураження більшої кількості людей", - йдеться у розповсюдженій у суботу заяві МЗС України.

"Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність будь-яких військових цілей. Метою Росії був цілеспрямований терор проти цивільних людей. Цей удар є черговим воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - підкреслює МЗС.

МЗС також зазначає, що "цим варварським ударом проти українських цивільних людей і дітей Росія демонструє повну зневагу до міжнародних мирних зусиль за лідерства президента США Дональда Трампа". "Це сигнал Москви Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили. Україна була та є відданою мирним зусиллям і зробила конкретні кроки на шляху до миру, на відміну від Росії, яка продовжує тягнути час і чинити звірства", - наголошує українське зовнішньополітичне відомство.

Теги: #заява #мзс_україни #кривий_ріг #ракетная_атака

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