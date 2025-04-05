У найближчу годину з утриманням до кінця суботи в Києві та області очікується гроза

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 5 квітня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.