Інтерфакс-Україна

Події

14:28 05.04.2025

До 72 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Кривий Ріг, серед них 11 дітей

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До 72 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Кривий Ріг, серед них 11 дітей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

До 72 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх ворожих атак на Кривий Ріг: з них 11 – це діти, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"У лікарнях зараз перебуває 46 поранених, з них 5 дітей (двоє діток у Дніпрі) та 23 жінки. 19 людей перебувають у тяжкому стані, з них четверо дітей. Одній дівчинці лише 3 роки. А старшій пацієнтці – 81 рік. Лікарі роблять все можливе, щоб зберегти життя кожного", - написав Вілкул у телеграм-каналі в суботу.

Теги: #удари #постраждалі #кривий_ріг

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