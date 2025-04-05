Інтерфакс-Україна

Події

14:22 05.04.2025

Зеленський: Важливо, щоб російський удар по людях у Кривому Розі не залишився без реакції світу

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Зеленський: Важливо, щоб російський удар по людях у Кривому Розі не залишився без реакції світу
Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості того, щоб російський удар по людях у Кривому Розі не залишився без реакції світу, він розраховує на допомогу США "з пошуком додаткових "петріотів".

"Ракета влучила просто по вулиці – навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. Ще 62 людини постраждали від удару, серед них 12 дітей. Є дуже важкі поранені, зараз вони в лікарнях. Медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя", - написав Зеленський у суботу в телеграм-каналі.

"На додачу до цієї балістики росіяни застосували вчора проти Кривого Рогу ударні дрони – просто в час рятувальної операції, у час цього горя для людей. Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула. Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює", - зауважив президент.

Дуже важливо, зазначив Зеленський, "щоб цей російський удар по людях, по місту і кожен такий удар не залишалися без реакції світу".

"Кривий Ріг і всю Україну вчора й сьогодні вже багато хто підтримав. Я вдячний за принципову позицію міністрам закордонних справ Чехії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Австрії. Дякую за позицію та підтримку Високій представниці Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Ми цінуємо, що принципово висловилися Посольства Японії, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини. На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - підкреслив президент України .

Зеленський погоджується, що війна має завершитись. "Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню. Треба запроваджувати додаткові санкції проти тих, хто не може існувати без ударів балістики по сусідньому народу. Треба робити все можливе для порятунку життів", - вкотре заявив президент.

"І ми говорили, зокрема, з американською стороною щодо додаткових систем ППО для захисту якраз від подібних ракетних ударів. Розраховуємо на наші домовленості з президентом Сполучених Штатів, який обіцяв допомогти з пошуком додаткових "петріотів". І розраховуємо на те, що сила світу все ж подолає це зло – цю війну, цю російську агресію" - наголосив Зеленський.

Теги: #кривий_ріг #зеленський #ракетна_атака

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