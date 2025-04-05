Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

Міністр фінансів Єнс Столтенберг та Міністр оборони Торе Оншуус Сандвік підтвердили, що збільшення підтримки Україні було обговорено та схвалено Державною радою Норвегії, повідомляє видання NRK у п’ятницю.

Столтенберг повідомив, що було схвалено пакет підтримки на суму 50 мільярдів норвезьких крон (приблизно $4,6 млрд) на додаток до попередніх 35 мільярдів крон. Таким чином, загальна сума допомоги Україні у 2025 році складає 85 мільярдів норвезьких крон (близько $7,8 млрд).

"Ми потроюємо військову підтримку", – сказав Столтенберг.