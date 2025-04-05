Інтерфакс-Україна

Події

08:07 05.04.2025

Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

1 хв читати
Норвезький уряд 4 квітня схвалив збільшення допомоги Україні на 50 млрд крон – до 85 млрд крон у 2025 році

Міністр фінансів Єнс Столтенберг та Міністр оборони Торе Оншуус Сандвік підтвердили, що збільшення підтримки Україні було обговорено та схвалено Державною радою Норвегії, повідомляє видання NRK у п’ятницю.

Столтенберг повідомив, що було схвалено пакет підтримки на суму 50 мільярдів норвезьких крон (приблизно $4,6 млрд) на додаток до попередніх 35 мільярдів крон. Таким чином, загальна сума допомоги Україні у 2025 році складає 85 мільярдів норвезьких крон (близько $7,8 млрд).

"Ми потроюємо військову підтримку", – сказав Столтенберг.

 

 

Теги: #допомога_україні #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 04.04.2025
Нідерланди планують інвестувати 1,1 млрд євро в оборонну промисловість та посилити співпрацю з Україною

Нідерланди планують інвестувати 1,1 млрд євро в оборонну промисловість та посилити співпрацю з Україною

21:29 31.03.2025
Зеленський подякував Швеції за новий найбільший оборонний пакет

Зеленський подякував Швеції за новий найбільший оборонний пакет

18:02 28.03.2025
Шмигаль: Країна зацікавлена нарощувати співпрацю з норвезькими оборонними підприємствами для збільшення виробництва зброї

Шмигаль: Країна зацікавлена нарощувати співпрацю з норвезькими оборонними підприємствами для збільшення виробництва зброї

12:07 28.03.2025
Призначення посла в Норвегії слід очікувати найближчим часом - Сибіга

Призначення посла в Норвегії слід очікувати найближчим часом - Сибіга

21:53 27.03.2025
Нідерланди прискорять надання фінансової допомоги України

Нідерланди прискорять надання фінансової допомоги України

19:35 26.03.2025
"Нафтогаз" отримав газопоршневі установки на 150 МВт та інше енергообладнання від уряду Норвегії та ПРООН

"Нафтогаз" отримав газопоршневі установки на 150 МВт та інше енергообладнання від уряду Норвегії та ПРООН

18:29 26.03.2025
Норвегія надає $95 млн на закупівлю газу для України

Норвегія надає $95 млн на закупівлю газу для України

17:01 26.03.2025
Шмигаль обговорив з головою МЗС Норвегії і міністеркою праці спільні гуманітарні програми і санкції проти Росії

Шмигаль обговорив з головою МЗС Норвегії і міністеркою праці спільні гуманітарні програми і санкції проти Росії

14:10 26.03.2025
У Норвегії приблизно 30% українців, що рятуються від війни, працевлаштовані

У Норвегії приблизно 30% українців, що рятуються від війни, працевлаштовані

13:52 26.03.2025
Глава МЗС Норвегії: Не повинно бути жодних компромісів щодо суверенітету України, вступу в альянси чи розміру її армії

Глава МЗС Норвегії: Не повинно бути жодних компромісів щодо суверенітету України, вступу в альянси чи розміру її армії

ВАЖЛИВЕ

Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

ОСТАННЄ

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня будуть днями жалоби

Вночі збито 51 ворожий БПЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачено

Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Окупанти втратили впродовж доби 1390 військовослужбовців – Генштаб

Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Російський удар БпЛА по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих до семи, одна людина загинула – ДСНС

У Чорному морі один ворожий корабель – ВМС ЗСУ

Адміністрація Трампа надіслала українцям помилкове повідомлення про видворення зі США - ЗМІ

До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА