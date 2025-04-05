Окупанти втратили впродовж доби 1390 військовослужбовців – Генштаб

Cили оборони України за минулу добу знищили 1 390 російських окупантів, 13 танків, 20 бронемашин, 67 артсистем, 105 БпЛА, а також 113 авто й 1 спецтехніку, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали особового складу — близько 922 340 осіб (+1 390), танків — 10 541 одиниця (+13), бойових броньованих машин — 21 952 одиниць (+20), артилерійських систем — 25 730 одиниць (+67), РСЗВ — 1 350 одиниць (+1), засобів ППО — 1 124 одиниці (+1), літаків — 370 одиниць (+0), гелікоптерів — 335 одиниць (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31 778 одиниць (+105), крилатих ракет — 3 130 одиниць (+0), кораблів/катерів — 28 одиниць (+0), підводних човнів — 1 одиниця (+0), автомобільної техніки та автоцистерн — 42 954 одиниці (+113), спеціальної техніки — 3 788 одиниць (+1)", сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.