Внаслідок ворожої атаки поблизу Степногірська поранено чоловіка, за добу окупанти здійснили майже 500 ударів по Запорізькій області

Протягом минулої доби російські війська завдали 497 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого поранення отримав 50-річний чоловік, йдеться в Телеграм-каналі голови Запорізької ОВА Федорова в суботу.

Ворог завдав один ракетний удар по Кушугуму, здійснив чотири авіаційні удари по Гуляйполю, Темирівці та Новодарівці, а також провів 300 атак із застосуванням безпілотників різної модифікації, йдеться в повідомленні.

Під ворожими БпЛА опинилися Степногірськ, Камʼянське, Пʼятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка та Преображенка.

Крім того, по Новоданилівці, Новодарівці та Малій Токмачці зафіксовано вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ще 184 артилерійські удари завдано по територіях Пʼятихаток, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.