5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1137 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1137 RUSSIAN AGRESSION

5 квітня відзначають Міжнародний день моральності, Міжнародний день ходіння по вогню, День неонатолога, Міжнародний день супу.

В Україні – День створення першої Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Феодула, Агафопода та інших.

День створення першої Конституції

Цього дня, 1710 року, у молдовському місті Бендери був укладений договір між гетьманом Запорозького війська, старшиною й українським козацтвом. Сам документ отримав назву "Пакти й конституції законів і вольностей Війська Запорозького", а пізніше історики назвали його Бендерською конституцією або Конституцією Пилипа Орлика (за ім'ям гетьмана, що укладав документ).

Він був написаний староукраїнською та латинською мовами. Документ містив 16 статей, в яких визначалися права та обов'язки членів Війська Запорізького.

Міжнародний день моральності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 329.

Щороку 5 квітня відзначається Міжнародний день моральності, щоб наголосити на її важливості в суспільстві. Цей день має на меті заохотити окремих людей, організації та уряди замислитися над своїми думками та діями і прагнути підтримувати принципи миру, справедливості та співчуття.

Міжнародний день ходіння по вогню

Міжнародний день ходіння по вогню, що відзначається щороку в першу суботу квітня, присвячений стародавній практиці ходіння по гарячих жаринах вогнища.

День неонатолога

5 квітня кожного року відзначають своє професійне свято лікарі неонатологи – День неонатолога. Цей день наповнений словами вдячності, святкуванням досягнень та роздумами про глибокий вплив цих професіоналів на суспільство. Це день вшанування невтомних зусиль неонатологів, визнання їхньої ключової ролі у формуванні майбутнього нації через турботу про її наймолодших громадян.

Неонатологія походить від грецького “neo”, що означає “новий”, і латинського “natus”, що означає “народження”. Це галузь медицини, яка займається доглядом за новонародженими та немовлятами. Вона вивчає, як вони ростуть, розвиваються, їхні хвороби та будь-які проблеми зі здоров’ям, з якими вони можуть зіткнутися.

Міжнародний день супу

Невідомо коли і де саме зварили перший суп, але дослідники вважають, що ця страва виникла дуже давно. Про це свідчить глиняний глибокий посуд, датований понад 20 тисячами років, що був знайдений в Китаї.

Цього дня народилися:

190 років від дня народження Вітєзслава Галека (1835-1874), чеського поета, прозаїка, драматурга, критика, публіциста, одного з засновників сучасної чеської поезії;

90 років від дня народження Василя Васильовича Ілляшенка (1935-2014), українського кінорежисера, сценариста, письменника, педагога;

90 років від дня народження Миколи Олексійовича Сороки (1935-2017), українського письменника, публіциста, журналіста;

85 років від дня народження Данила Євстахійовича Гусара-Струка (Гузара-Струка) (1940-1999), українського вченого-енциклопедиста, поета, критика, перекладача, редактора, літературознавця, мовознавця, культуролога (Канада);

70 років від дня народження Валентини Іванівни Давиденко (1955) української поетеси, перекладачки, журналістки, художниці.

Ще цього дня:

1913 - Нільс Бор завершив першу з трьох статей, що сформували успішну атомну модель, на якій побудована стара квантова теорія;

1933 - Указ, підписаний Ф. Д. Рузвельтом, забороняв американцям володіти золотом (обмеження діяло до 1974 р.);

1941 - За добу до нападу німецько-італійських військ на Королівство Югославія у Москві уклали радянсько-югославський договір про дружбу та ненапад;

1941 - Британські війська вступили в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абіссинії;

1945 - Початок грузинського повстання на острові Тексел (Голландія);

1956 - Американські хіміки Маршалл Гейтс — молодший та Гільг Чуді здійснили повний синтез морфіну;

1992 - У ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва — найдовша облога в сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом;

2001 - Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України;

2017 - У Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ — кібервійська, 13.500 службовців.

Церковне свято:

День пам’яті Феодула-читця. Він був читцем у старця Агафопода, жив в Фессалоніках. Це було за часів правління двох імператорів: Діоклетіана і Максиміана. Якось він уві сні побачив чоловіка в світлому одязі, який передав йому якийсь предмет. Прокинувшись, Феодул побачив, що тримає в руках перстень із зображенням Сина Божого. Він одразу зрозумів, що на нього чекає подвиг мученика. Так і сталося. Під час гонінь християн старця Агафопода і читця Феодула кинули в море, де вони й померли.

Іменини: Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.