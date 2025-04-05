Інтерфакс-Україна

Події

03:34 05.04.2025

Міжнародна реакція на ракетний удар РФ по Кривому Рогу: дипломатичні та політичні заяви засуджують агресію

2 хв читати

Міжнародна спільнота засудила ракетний удар, завданий Росією по житловому району Кривого Рогу, політики та дипломати з усього світу висловили своє обурення та співчуття, закликаючи до посилення підтримки України та подальших дій для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, висловлюючи співчуття родинам загиблих, підкреслив: "Уся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності. Щойно балістична ракета влучила в житловий район у Кривому Розі. 14 загиблих, у тому числі шестеро дітей. Ще одна російська атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України", – написав він на своїй сторінці в X в п'ятницю.

Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку з трагедією: "Висловлюємо співчуття родинам загиблих і поранених в українському місті Кривий Ріг внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу. Щонайменше 16 людей, у тому числі 6 дітей, загинули, багато хто отримав поранення. Цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню", – йдеться в повідомленні Посольства на їхній сторінці в X.

Таку ж реакцію висловило Посольство Японії в Україні, зазначивши: "Ми приголомшені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал Кривого Рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Наші думки з рідними загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – повідомили на сторінці Посольства Японії в X.

Кая Каллас, верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішніх справ та політики безпеки, також прокоментувала трагедію: "Трагічні та нелюдські кадри надходять з Кривого Рогу. Черговий безрозсудний російський обстріл завдав удару по багатолюдному житловому району, в результаті якого загинуло щонайменше 14 осіб, у тому числі 6 дітей. Росія продовжує знищувати Україну, не зацікавлена в мирі", – написала вона на своїй сторінці в X в п'ятницю.

Джерела: https://x.com/DefensieMin/status/1908228333822738583

https://x.com/kajakallas/status/1908227163473555939

https://x.com/JPEmbUA/status/1908224762670703043

https://x.com/SwissUA/status/1908252756126650614

Теги: #реакція #кривийріг #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:02 05.04.2025
Завершення аварійно-рятувальних робіт на місцях ворожих атак - Вілкул

Завершення аварійно-рятувальних робіт на місцях ворожих атак - Вілкул

02:16 05.04.2025
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей – ОВА

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей – ОВА

01:24 05.04.2025
Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули 18 людей, серед них 9 дітей – влада

Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули 18 людей, серед них 9 дітей – влада

23:48 04.04.2025
Ракета вибухнула у повітрі, щоб максимізувати кількість жертв у Кривому Розі – Вілкул

Ракета вибухнула у повітрі, щоб максимізувати кількість жертв у Кривому Розі – Вілкул

23:13 04.04.2025
Двоє поранених дітей в Кривому Розі у важкому стані, медики рятують їхні життя – райадміністрація

Двоє поранених дітей в Кривому Розі у важкому стані, медики рятують їхні життя – райадміністрація

14:45 04.04.2025
Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

19:07 03.04.2025
Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

18:56 03.04.2025
Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

Мита США не вплинуть на курс валют та ціни на продукти в Україні – перша віце-прем’єрка

13:03 03.04.2025
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд данських крон у 2025-2027 рр.

12:26 03.04.2025
Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

США готові до посилення тиску на РФ для припинення вогню – Зеленський

ЗС України стримують 64 тис російських військових на курському напрямку – Зеленський

Україну у перемовинах по угоді про копалини представлятиме юридична компанія

ОСТАННЄ

Макрон може стати контактною особою Європи на переговорах з Путіним – ЗМІ

Генштаб спростував заяву РФ про удар по Кривому Рогу: ракета влучила у житловий масив, загинули щонайменше 16 осіб, серед них шестеро дітей

Посол США прокоментувала наслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу

Міністри закордонних справ Чехії та Литви засудили ракетний удар по Кривому Рогу

Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 16 – Голова ОВА

Україну обрали до чотирьох органів ООН – Сибіга

Нідерланди планують інвестувати 1,1 млрд євро в оборонну промисловість та посилити співпрацю з Україною

Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА