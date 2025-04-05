Міжнародна реакція на ракетний удар РФ по Кривому Рогу: дипломатичні та політичні заяви засуджують агресію

Міжнародна спільнота засудила ракетний удар, завданий Росією по житловому району Кривого Рогу, політики та дипломати з усього світу висловили своє обурення та співчуття, закликаючи до посилення підтримки України та подальших дій для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, висловлюючи співчуття родинам загиблих, підкреслив: "Уся Європа готується до вихідних, але українці живуть в іншій реальності. Щойно балістична ракета влучила в житловий район у Кривому Розі. 14 загиблих, у тому числі шестеро дітей. Ще одна російська атака, але до цього ніколи не звикнеш. Ось чому ми повинні прискорити підтримку України", – написав він на своїй сторінці в X в п'ятницю.

Посольство Швейцарії в Україні також висловило свої співчуття у зв'язку з трагедією: "Висловлюємо співчуття родинам загиблих і поранених в українському місті Кривий Ріг внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу. Щонайменше 16 людей, у тому числі 6 дітей, загинули, багато хто отримав поранення. Цивільне населення ніколи не повинно ставати мішенню", – йдеться в повідомленні Посольства на їхній сторінці в X.

Таку ж реакцію висловило Посольство Японії в Україні, зазначивши: "Ми приголомшені новиною про жорстокий напад росіян на житловий квартал Кривого Рогу, який призвів до загибелі багатьох мирних жителів, у тому числі дітей. Наші думки з рідними загиблих, бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – повідомили на сторінці Посольства Японії в X.

Кая Каллас, верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішніх справ та політики безпеки, також прокоментувала трагедію: "Трагічні та нелюдські кадри надходять з Кривого Рогу. Черговий безрозсудний російський обстріл завдав удару по багатолюдному житловому району, в результаті якого загинуло щонайменше 14 осіб, у тому числі 6 дітей. Росія продовжує знищувати Україну, не зацікавлена в мирі", – написала вона на своїй сторінці в X в п'ятницю.

Джерела: https://x.com/DefensieMin/status/1908228333822738583

https://x.com/kajakallas/status/1908227163473555939

https://x.com/JPEmbUA/status/1908224762670703043

https://x.com/SwissUA/status/1908252756126650614