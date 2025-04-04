Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Угода щодо корисних копалин, запропонована США Україні, вигідна обом країнам, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, він сподівається на її підписання найближчим часом, але підозрює спротив з боку тих, хто наразі отримує гроші від цих ресурсів.

"Ми очікуємо на українську технічну команду на початку наступного тижня, і я сподіваюся, що ми зможемо підписати цю угоду і повернутися до взаємовигідної ситуації", – повідомив він в інтерв’ю Такеру Карлсону в п’ятницю.

Бессент підкреслив, що ця угода була частиною мирного плану президента Дональда Трампа, і вона націлена на те, щоби зробити США та Україну партнерами та зблизити їх.

"Це буде символом для російського керівництва, що США не залишають Україну, але, що важливо, це покаже американському народу, що ми маємо економічну зацікавленість і що ми не просто надаємо величезні гранти, як це було в історії USAID. Отже, Україна досягає успіху, ми досягаємо успіху, і це може бути довгострокове партнерство", – пояснив глава Мінфіну США.

Він ще раз висловів жаль, що президент Володимир Зеленський зірвав можливість підписання цієї угоди під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті у Білому домі, але підкреслив, що налаштованість на її підписання залишається.

"Думаю, що якщо ми повернемося до угоди, одна з найкращих речей в угоді - це те, що вона гарантує, що гроші надійдуть до американського народу та українського народу. Це не була одна з тих хижацьких китайських угод…: ось вам позика, ви ніколи не зможете її повернути, ми отримаємо ось це. Це справжнє економічне партнерство. Вони вкладають активи, ми можемо вкладати кредити від наших закордонних банків, ми вкладаємо американські ноу-хау, і ми не заробляємо грошей, поки вони не заробляють грошей", – підкреслив Бессент.

Він вважає, що ця угода не подобається людям, які наразі отримують гроші від цих ресурсів, і це є частиною проблеми.

В той же час глава Мінфіну США висловив сподівання, що затримка із підписанням угоди була помилкою, а не особливістю системи, і вона було виправлено. За його словами, деякі урядовці з оточення Зеленського і з Кабінету міністрів дуже гарні.

"Президент Трамп хотів укласти цю угоду з українцями, щоб потім мати змогу звернутися до російського керівництва і показати їм, що ми підтримуємо українців, але на економічній основі. І тоді росіяни також будуть зацікавлені сісти за стіл переговорів. І тому послідовність була порушена, але я думаю, що ми можемо це виправити", – сказав також Бессент.

На його думку, не треба також приділяти занадто багато уваги сумам, які звучать щодо суми допомоги, бо якщо ця угода спрацює, то ці гроші можуть виявитися дріб'язком.

"Коли впала залізна завіса, економіки України та Польщі були приблизно однакового розміру. Зараз Польща в три з половиною чи чотири рази більша. Польща матиме один з найвищих ВВП на душу населення у світі, вищий, ніж деякі західноєвропейські країни. Україна … через різні аспекти клептократії стримується. Тож сподіваюся, що за допомогою США та президента Трампа, який укладає цю мирну угоду, український народ матиме краще майбутнє", – підсумував міністр фінансів США.

Президент Зеленський в п’ятницю заявив, що Угода щодо корисних копалини з США має бути справедливою і партнерською, Україну у перемовинах по ній представлятиме юридична компанія, відбір якої завершиться наступного тижня.

"Ми бачимо в цій угоді тільки партнерські кроки і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі на початку тижня і після цього, в принципі, буде готова технічна команда для відрядження у США і для діалогу зі своїми американськими партнерами. Поки що ми розраховуємо на відрядження нашої технічної команди", - розповів голова держави.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zLnX1SQfgJI