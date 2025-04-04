Рубіо: Європа має розробити конкретні пропозиції щодо забезпечення безпеки українського народу

Фото: https://www.president.gov.ua/

Європа має розробити конкретні пропозиції щодо забезпечення безпеки українського народу, заявив державний секретар США Марко Рубіо, що перебуває в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

"Нам потрібно менше розмов і більше дій. Європа має розробити конкретні пропозиції щодо забезпечення безпеки українського народу", - написав Рубіо у соцмережі Х.

Також він опублікував спільне фото з главами МЗС Італії, Франції, Німеччини, Британії, генсеком НАТО.