Інтерфакс-Україна

Події

17:17 04.04.2025

Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

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Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

В обласних управліннях поліції з'являються помічники керівників з ветеранських питань, які безпосередньо будуть займатися ветеранською спільнотою, надаючи соціальну допомогу і підтримку, комунікуючи з місцевими громадськими організаціями, повідомив радник міністра внутрішніх справ України, ветеран Національної гвардії України, Герой України Дмитро Фінашин.

"У нас є Асоціація ветеранів системи МВС. Зараз працюємо над тим, щоб була і Спілка ветеранів війни системи МВС. Це зовсім інший пережитий досвід. У нас є багато спільного. Ми маємо працювати разом. Зараз над цим працюємо", - розказав Фінашин в другій частині ексклюзивного відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Фінашин повідомив, що наразі призначаються помічники керівників обласних управлінь поліції. "Вони в себе в регіоні будуть контактувати з різними громадськими організаціями. Зараз збираємо проблематику, систематизуємо, пробуємо щось змінювати: втілювати в життя різні соціальні програми".

Тобто, як пояснив радник глави МВС, ветеранам безпосередньо по регіонах буде максимально надаватися підтримка та допомога. "Те, що вони (ветеранські спільноти) є, вони популяризуються, масштабуються, говорить про те, що це необхідно, що це потрібно тут і зараз і буде потрібно ще багато років", - сказав Фінашин.

Теги: #ветерани #фінашин

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