Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Вночі 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вночі 7 квітня в Україні, крім сходу та південного сходу, - заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, зазначається, що 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця; вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - попереджають синоптики.