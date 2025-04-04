Інтерфакс-Україна

Події

14:23 04.04.2025

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

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Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Вночі 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, вночі 7 квітня в Україні, крім сходу та південного сходу, - заморозки в повітрі 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), повідомляє Укргідрометцентр.

Крім того, зазначається, що 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця; вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови ускладнять роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах; заморозки пошкодять ранньоквiтучі плодові дерева та рослини", - попереджають синоптики.

Теги: #попередження #заморозки #укргідрометцентр

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