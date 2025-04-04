Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

Кабінет міністрів дозволив військовослужбовцям для пріоритетної реєстрації шлюбу в електронній формі через "Дію" авторизовуватися за допомогою порталу "Армія+".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі.

Крім того, передбачено, що заявники з числа військовослужбовців, крім військовослужбовців Служби безпеки України (СБУ) та осіб, які входять до складу розвідувальних органів, можуть також проходити електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Встановлено, що дата та час проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі для військовослужбовця, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням Порталу "Армія+", пропонуються у мобільному додатку порталу "Дія" ("Дія") пріоритетно.