Інтерфакс-Україна

Події

13:53 04.04.2025

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

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Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

Кабінет міністрів дозволив військовослужбовцям для пріоритетної реєстрації шлюбу в електронній формі через "Дію" авторизовуватися за допомогою порталу "Армія+".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі. 

Крім того, передбачено, що заявники з числа військовослужбовців, крім військовослужбовців Служби безпеки України (СБУ) та осіб, які входять до складу розвідувальних органів, можуть також проходити електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+".

Встановлено, що дата та час проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі для військовослужбовця, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням Порталу "Армія+", пропонуються у мобільному додатку порталу "Дія" ("Дія") пріоритетно.

Теги: #кабмін #армія_плюс #дія

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