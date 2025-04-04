Інтерфакс-Україна

Події

13:49 04.04.2025

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

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В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

В суботу, 5 квітня, у західних, південних та південно-східних областях України місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень в Україні помірний, на Закарпатті та Прикарпатті місцями значний дощ. У центральних, східних, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській та Сумській областях місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, вдень в центральних областях, в Карпатах та на Закарпатті місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. У північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°.

В Києві вночі без опадів, вдень дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 5 квітня в Києві була зафіксована в 1946 році і склала 22,6° тепла, найнижча вночі – 7,5° нижче нуля в 1944 році.

В неділю, 6 квітня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі місцями невеликий, вдень помірний мокрий сніг. Вночі заморозки 0-3°, температура вдень 1-4° тепла.

На решті території дощ та мокрий сніг, в центральних областях місцями значні опади. На сході та південному сході вночі без опадів.

Температура вночі та вдень 1-6° тепла, на півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних і південно-східних областях пориви 15-20 м/с.

В Києві дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Теги: #погода #дощі #укргідрометцентр

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