Інтерфакс-Україна

Події

13:42 04.04.2025

Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

2 хв читати
Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС
Фото: МЗС України

Робота над угодою зі США про мінеральні ресурси продовжується на її відповідність як законодавству України, так і на відповідність майбутнього членства в Європейському союзі, стверджеє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це він повідомив у п’ятницю в Брюсселі українським журналістам по завершенню участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору, в рамках якої також відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

Міністр сказав, що наразі очікується, що українська делегація "відбуде в короткій перспективі до Вашингтону для обговорення положень отриманої від США так званої угоди щодо мінеральних ресурсів".

"Ми визначили надзвичайно конструктивний і продуктивний підхід американської делегації в Джеді і констатували необхідність продовжувати ці зусилля, які мають бути продовжено й на технічному, й на високому політичному рівні далі, щоб досягати результатів", - деталізував Сибіга.

За його словами, наразі з українського боку виконуються необхідні внутрішні державні процедури. "Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що вона має відповідати інтересам обидвох країн. В нас є своє законодавство, і ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, про що ми прямо кажемо американській стороні", - наголосив міністр.

Він підтвердив, що для супроводу переговорного процесу з американською стороною буде залучен "одну з найвідоміших юридичних компаній, яка буде як допомагати переговорній команді, так і сама вести свій трек напряму з американськими юристами".

"Треба очікувати, що делегація відбуде (до США – ІФ-У) в короткій перспективі. У нас вже один раунд відбувся. Здається, сьогодні має бути ще один раунд, і наступний крок – це фізичний приїзд української делегації до Вашингтона для обговорення деталей угоди. Коротка перспектива, це завжди тиждень-два", - деталізував Сибіга.

Розповідаючи про зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо, український міністр повідомив, що "це була коротка зустріч, під час якої обговорювалися подальші контакти". "Це була коротка розмова. Ми проговорили майбутні подальші контакти, їхній необхідність для мирних зусиль", - сказав він.

Теги: #угода #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 04.04.2025
Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

13:24 04.04.2025
Сибіга: "Рамштайн" продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

Сибіга: "Рамштайн" продовжуватиме існувати навіть за відсутності США

13:00 04.04.2025
Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО

Сибіга: Україна ніколи не прийме право вето третьої країни на її членство в НАТО

11:09 04.04.2025
Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

20:08 03.04.2025
Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

18:47 03.04.2025
Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Туреччини підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні

Сибіга обговорив з міністром закордонних справ Туреччини підтримання миру та безпеки в Чорноморському регіоні

15:44 03.04.2025
Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

20:07 02.04.2025
Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

19:07 02.04.2025
"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

17:52 02.04.2025
Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

ВАЖЛИВЕ

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

ОСТАННЄ

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

Кабмін погодив утворення Інституту екологічного відновлення та розвитку України

Кабмін направив 128 млн грн Міноборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у ЗСУ

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

Вокзал Семенівки у Чернігівській області потрапив під обстріл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА