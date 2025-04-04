Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

Фото: МЗС України

Робота над угодою зі США про мінеральні ресурси продовжується на її відповідність як законодавству України, так і на відповідність майбутнього членства в Європейському союзі, стверджеє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це він повідомив у п’ятницю в Брюсселі українським журналістам по завершенню участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору, в рамках якої також відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

Міністр сказав, що наразі очікується, що українська делегація "відбуде в короткій перспективі до Вашингтону для обговорення положень отриманої від США так званої угоди щодо мінеральних ресурсів".

"Ми визначили надзвичайно конструктивний і продуктивний підхід американської делегації в Джеді і констатували необхідність продовжувати ці зусилля, які мають бути продовжено й на технічному, й на високому політичному рівні далі, щоб досягати результатів", - деталізував Сибіга.

За його словами, наразі з українського боку виконуються необхідні внутрішні державні процедури. "Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що вона має відповідати інтересам обидвох країн. В нас є своє законодавство, і ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, про що ми прямо кажемо американській стороні", - наголосив міністр.

Він підтвердив, що для супроводу переговорного процесу з американською стороною буде залучен "одну з найвідоміших юридичних компаній, яка буде як допомагати переговорній команді, так і сама вести свій трек напряму з американськими юристами".

"Треба очікувати, що делегація відбуде (до США – ІФ-У) в короткій перспективі. У нас вже один раунд відбувся. Здається, сьогодні має бути ще один раунд, і наступний крок – це фізичний приїзд української делегації до Вашингтона для обговорення деталей угоди. Коротка перспектива, це завжди тиждень-два", - деталізував Сибіга.

Розповідаючи про зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо, український міністр повідомив, що "це була коротка зустріч, під час якої обговорювалися подальші контакти". "Це була коротка розмова. Ми проговорили майбутні подальші контакти, їхній необхідність для мирних зусиль", - сказав він.