Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Внаслідок вибуху авто в м. Дніпро в п'ятницю вранці постраждалий посадовець загинув, поліція розглядає три версії злочину, включно з діяльністю російських спецслужб, відкрите кримінальне провадження по статті "теракт".

"Для розслідування злочину створена спільна зі всіма правоохоронними структурами слідча комісія, яка розглядає три основні версії… За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт)", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

В Нацполіції уточнюють, що серед версій: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем та професійна діяльність потерпілого.

"На жаль, через кілька годин після вибуху, посадовець помер у лікарні", - зазначається в повідомленні.

За інформацією поліції, наразі здійснено огляд місця події, зібрано речові докази та проводиться комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху авто в п'ятницю вранці в м. Дніпро постраждав посадовець і його дружина. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що постраждав голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.