Інтерфакс-Україна

Події

09:17 04.04.2025

Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

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Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Унаслідок вибуху авто постраждав посадовець і його дружина в Дніпрі .

"Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення", - інформує Нацполіція ранком у п'ятницю.

На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. З’ясовуються усі обставини події.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що постраждав голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.

 

Теги: #дніпро #нацполіція #вибух #авто

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