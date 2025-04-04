Через вибух авто постраждав посадовець і його дружина у Дніпрі - поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Унаслідок вибуху авто постраждав посадовець і його дружина в Дніпрі .

"Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення", - інформує Нацполіція ранком у п'ятницю.

На місце виїхав перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. З’ясовуються усі обставини події.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що постраждав голова Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.