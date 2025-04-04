Інтерфакс-Україна

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11:01 04.04.2025

Кабмін затвердив план виконання рекомендацій ЄК щодо звіту про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС-2024

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Кабмін затвердив план виконання рекомендацій ЄК щодо звіту про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС-2024

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у звіті про прогрес України в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року.

"Рішення уряду є ще одним кроком до системного наближення нашої держави до європейських стандартів. Наш курс на членство в ЄС та відданість реформам залишаються незмінними, незважаючи на виклики повномасштабної війни, і План заходів є запорукою збереження високої динаміки нашого євроінтеграційного процесу. Цей документ допоможе структурувати наші пріоритетні завдання в усіх сферах, де маємо гармонізувати національне законодавство з правом ЄС", – цитує віцепремʼєр-міністерку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерку юстиції Ольгу Стефанішину пресслужба.

Відзначається, що план містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії, що були представлені у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2024 року, а також на продовження виконання рекомендацій Комісії 2023 року, які не було виконано повним обсягом.

Зокрема, документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними Розділами в межах шести Кластерів та сферами: економічні критерії, функціонування демократичних інституцій і реформа державного управління.

Так, йдеться про заходи в межах: основ процесу вступу до ЄС, внутрішнього ринку ЄС, конкурентоспроможності та інклюзивного розвитку, "зеленого" порядку денного та сталого зʼєднання, ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості, зовнішніх відносин.

"Кожен захід закріплено за конкретною рекомендацією, він передбачає строки та відповідальних за їх виконання. Прогрес України щодо виконання рекомендацій, визначених у межах Пакета розширення, слугує індикатором готовності нашої держави до інтеграції у Європейський Союз", - йдеться у повідомленні.

Теги: #кабмін #єврокомісія

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