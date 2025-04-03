Інтерфакс-Україна

Події

20:01 03.04.2025

Апеляційна палата ВАКС послабила вирок судді Чаусу до 8 з половиною років ув'язнення

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Апеляційна палата ВАКС послабила вирок судді Чаусу до 8 з половиною років ув'язнення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнила апеляційні скарги прокурора та сторони захисту на вирок ВАКС від 14.06.2023, яким колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса було засуджено до 10 років позбавлення волі, та призначив нове, послаблене, покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"03 квітня 2025 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги прокурора та сторони захисту на вирок ВАКС від 14.06.2023, яким колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса визнано винуватим у проханні надати неправомірну вигоду в сумі 100 тис. дол. США (понад 2,5 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину) та засуджено до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Як повідомляється, заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково підтримав позицію сторони захисту та сторони обвинувачення, зокрема доводи прокурора щодо відсутності провокації з боку правоохоронних органів

"АП ВАКС скасувала вирок ВАКС та ухвалила новий, яким колишнього суддю визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди в сумі 150 тис. дол. США), та призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судовій гілці влади строком на 3 роки, з конфіскацією майна", - повідомляють у прокуратурі.

Вирок АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржений у касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

 

Теги: #хабар #суддя #вирок

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