Пасажирка потрапила під поїзд на ст.м. "Контрактова площа", чотири станції закриті на вхід

На станції метро "Контрактова площа" в Києві пасажирка потрапила під поїзд, чотири станції "синьої" гілки М2 Київського метрополітену: "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" закриті у четвер вдень на вхід, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Синя" лінія метро: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачинені на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра. На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на місце події викликано медиків і правоохоронців.