Глава МЗС Литви: Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть

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Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Kęstutis Budrys) на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив, зокрема, що Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для Альянсу протягом десятиліть.

"На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі я наголосив: нам потрібні сильні м'язи НАТО і сильна політична воля для їх нарощування. Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для Альянсу на десятиліття вперед. Для стримування нам потрібно більше сил і засобів, більше джерел забезпечення, більше навчань, в тому числі із залученням ядерного компоненту" – написав він у соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялось, 1 квітня Будріс перебував з візитом у Києві, під час якого заявив про необхідність посилення підтримки України та посилення тиску на РФ, зокрема за допомогою санкцій. Будріс також знову наголосив, що майбутнє України – в ЄС.