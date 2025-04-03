Інтерфакс-Україна

Події

16:47 03.04.2025

Глава МЗС Литви: Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть

1 хв читати
Глава МЗС Литви: Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс (Kęstutis Budrys) на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО заявив, зокрема, що Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для Альянсу протягом десятиліть.

"На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі я наголосив: нам потрібні сильні м'язи НАТО і сильна політична воля для їх нарощування. Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для Альянсу на десятиліття вперед. Для стримування нам потрібно більше сил і засобів, більше джерел забезпечення, більше навчань, в тому числі із залученням ядерного компоненту" – написав він у соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялось, 1 квітня Будріс перебував з візитом у Києві, під час якого заявив про необхідність посилення підтримки України та посилення тиску на РФ, зокрема за допомогою санкцій. Будріс також знову наголосив, що майбутнє України – в ЄС.

Теги: #нато #литва #рф #загроза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 03.04.2025
Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

15:19 03.04.2025
Французька компанія "Alta Ares" перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам

Французька компанія "Alta Ares" перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам

14:55 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

13:14 03.04.2025
Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

12:26 03.04.2025
Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

11:14 03.04.2025
РФ вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в Курській області - ЦПД

РФ вкидає в інфопростір чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в Курській області - ЦПД

08:08 03.04.2025
Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1390 осіб та 88 од. автотехніки - Генштаб

07:30 03.04.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС

04:47 03.04.2025
Російський агент отримав 15 років тюрми за спроби "перерізати" логістику ЗСУ на Харківщині

Російський агент отримав 15 років тюрми за спроби "перерізати" логістику ЗСУ на Харківщині

21:10 01.04.2025
Президент України і глава МЗС Литви обговорили налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав

Президент України і глава МЗС Литви обговорили налагодження спільного виробництва дронів на території обох держав

ВАЖЛИВЕ

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

ОСТАННЄ

УЗ повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки

Речник МЗС спростував звинувачення у втручанні в справи Малі

Київрада ухвалила рішення про розширення повноважень міського голови

Зеленський допускає, що повернення деяких територій можливе дипломатичним шляхом

Нардепи пропонують уточнити термін "бойовий імунітет" у законі про оборону

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

СБУ заочно повідомила про підозру в захопленні Запорізької АЕС трьом російським генералам та їхнім спільникам

З ТОТ вдалося повернути доньку та дружину українського військового

Шмигаль обговорив із делегацією МВФ подальшу співпрацю та підготовку до наступної місії Фонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА