Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до штаб-квартири НАТО, що розпочався у четвер, 3 квітня, проведе низку зустрічей з партнерами, переговори з генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО.

"Я розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву задля досягнення миру", – зазначив глава МЗС.