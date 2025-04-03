Інтерфакс-Україна

Події

15:44 03.04.2025

Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до штаб-квартири НАТО, що розпочався у четвер, 3 квітня, проведе низку зустрічей з партнерами, переговори з генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО.

"Я розпочав свій візит до штаб-квартири НАТО. Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на Москву задля досягнення миру", – зазначив глава МЗС.

Теги: #нато #сибіга

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