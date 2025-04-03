Інтерфакс-Україна

Події

15:09 03.04.2025

На окупованих РФ територіях проживають 1,6 млн українських дітей

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Станом на жовтень 2024 року на тимчасово окупованих росією територіях України мешкають 1,6 млн українських дітей віком від 0 до 18 років. Такі дані були оприлюднені в ході презентації в Медіацентрі Україна аналітичного звіту "Політика росії щодо знищення ідентичності дітей на ТОТ України: підсумки 2024 року".

"Якщо ми кажемо про дітей на окупованих територіях, то ми кажемо про приблизно 1,6 млн дітей. Ми не знаємо точних даних, але ми спираємося на ту інформацію, яку надає рф та органи окупаційної влади. Тому ця цифра є приблизною", – зазначила голова ЦГП "Альменда" Марія Суляліна.

Водночас керівниця напрямку національної адвокації ЦГП "Альменда" Валентина Потапова зауважила, що на сьогодні 16% дітей шкільного віку навчаються на тимчасово окупованих територіях.

"16% – це майже кожна пʼята дитина навчається на окупованих територіях", – додала вона.

Теги: #тот #діти

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