Інтерфакс-Україна

Події

14:22 03.04.2025

УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

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УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим внаслідок ракетного удару російської армії по Кривому Рогу в середу.

"Вчора Криворізька ланка Дніпропетровського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці обстрілу у Кривому Розі", - повідомив УЧХ у телеграм у четвер.

Волонтери надали першу домедичну допомогу двом постраждалим та психологічну допомогу 15 особам. Волонтери також провели поквартирний обхід будинків для виявлення постраждалих.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу в середу –четверо загиблих, 14 поранених, серед яких двоє дітей.

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Теги: #кривий_ріг #обстріл #тчху #учх

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