В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

Фото: Нацполіція

В Деснянському районі Києва в четвер, 3 квітня, стався вибух, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє людей," – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що на місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

Як повідомляється у соціальних мережах, вибух стався на території ринку "Юність".