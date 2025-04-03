Інтерфакс-Україна

Події

13:58 03.04.2025

В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей

1 хв читати
В Деснянському районі Києва стався вибух, загинули двоє людей
Фото: Нацполіція

В Деснянському районі Києва в четвер, 3 квітня, стався вибух, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в м. Києві.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє людей," – вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що на місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

Як повідомляється у соціальних мережах, вибух стався на території ринку "Юність".

Теги: #київ #деснянський #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 02.04.2025
У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

08:49 02.04.2025
"Берегиня людства": у Києві відзначили міжнародною премією видатних жінок, які змінюють світ

"Берегиня людства": у Києві відзначили міжнародною премією видатних жінок, які змінюють світ

19:38 01.04.2025
Троє цивільних, серед них 5-річна дитина, загинули в Києві у березні від ворожих атак, 10 - зазнали поранень

Троє цивільних, серед них 5-річна дитина, загинули в Києві у березні від ворожих атак, 10 - зазнали поранень

07:30 01.04.2025
1 квітня у Києві туман – Укргідрометцентр

1 квітня у Києві туман – Укргідрометцентр

13:34 31.03.2025
Президент Національної асамблеї Словенії прибула до України з візитом

Президент Національної асамблеї Словенії прибула до України з візитом

07:40 31.03.2025
Киян попередили про туман в столиці

Киян попередили про туман в столиці

07:34 31.03.2025
Киян попередили про туман в столиці

Киян попередили про туман в столиці

04:35 31.03.2025
У Києві поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового

У Києві поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового

21:28 30.03.2025
У Києві в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій

У Києві в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій

20:37 28.03.2025
За минулий тиждень на підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 98 ударних БпЛА, 48 з них – знищено

За минулий тиждень на підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 98 ударних БпЛА, 48 з них – знищено

ВАЖЛИВЕ

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Радник глави МВС Фінашин: На війні змінюється мислення, не всі ветерани повертаються до свого попереднього цивільного життя

Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

Радник глави МВС Фінашин: У наших психологів зараз найактуальніший досвід

ОСТАННЄ

Одеські поліцейські затримали іноземця за вербування українок для сексуальної експлуатації за кордоном

У Дніпровському районі Києва чоловік підірвався на невстановленому предметі

УЧХ допомагав постраждалим від ракетного удару РФ по Кривому Рогу

Правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області

Зеленський ознайомився з перебігом відбудови с. Ягідне на Черніговщині

"Експоцентр" обрав переможця конкурсу на дослідження історії та концепції ВДНГ як радянського ідеологічного простору

В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

Умєров закликав партнерів надати більше зброї Україні: Ми маємо чіткий план дій, щоб примусити РФ до реальних переговорів

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Рубіо в НАТО говорив про відданість США альянсу, жодним словом не згадавши Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА