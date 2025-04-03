Радник глави МВС Фінашин про працевлаштування ветеранів: Треба дати вудку, а не кидати рибини

Працевлаштування і соціальна адаптація ветеранів МВС України є пріоритетом, змінюються внутрішні накази задля розширення можливостей бійців продовжувати службу, повідомив радник міністра внутрішніх справ України з питань ветеранів, ветеран Нацгвардії, Герой України Дмитро Фінашин.

"Це правило. Це пріоритет для міністерства і це одна із головних задач", - сказав Фінашин у першій частині відеоінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи є його власна історія як ветерана Нацгвардії, який продовжує роботу в МВС, виключенням або правилом для міністерства.

За його словами, працевлаштування бійців – це гостре питання, і МВС докладає максимум зусиль для того, щоб ветерани могли повернутися до роботи.

"Ти вилікувався. Пройшов реабілітацію, тобі надали психологічну допомогу, в тебе все о’кей, - який наступний етап? Потрібно заробляти кошти, щоб утримувати себе і свою сім'ю", - зазначив Фінашин.

В цьому контексті він повідомив: "Зараз змінюємо законодавство, внутрішні накази, щоб максимально дати людині можливість людині служити. Ветеран виборов і доказав, тому держава повинна забезпечити його можливістю для життя".

Зокрема, за словами радника міністра, вже внесені зміни до наказу по Нацгвардії щодо заміщення посад особами, які непридатні до військової служби. "Наприклад, я. Я звільнений зі служби, виключений з військового обліку, але по цьому наказу я маю право прийти на визначений перелік посад. Було 60 посад, на яких я мав право служити. Зараз значно розширили цей перелік посад… до 417 посад – досить непоганих цікавих посад", - розказав радник міністра.

Фінашин уточнив, що на час дії воєнного стану в наказі є примітка, що особи можуть бути прийняті на будь-яку посаду за рішенням командира військової частини. "Якщо командиру ти потрібен на цій посаді і ви обоє усвідомлюєте, що ти на цій посаді можеш бути ефективним і корисним, то чому ні? - командир бере на себе відповідальність, він може тебе призначити і ти можеш працювати", - пояснив він.

"Так само і щодо поліції. Зараз всі особи з Сил оборони України, які отримали поранення з 2014 року, якщо вони хочуть служити в поліції на атестованій посаді – це не державна службі і вільний найм, що є менш привабливим – будуть проходити відбір по спрощених критеріях, не як кандидати на службу з височенними вимогами, а по спрощених вимогах, як діючі поліцейські", - додав радник міністра.

"Для мене особисто дуже пріоритетний цей напрям, тому що я би хотів дати людям можливість – грубо кажучи, дати вудку, а зловити рибу ти вже зможеш сам. Бо кинути тобі одну, другу рибину – це все добре, але потрібен інструмент", - підсумував він.