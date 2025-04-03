Інтерфакс-Україна

Події

05:37 03.04.2025

Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області, є поранені - ОВА

1 хв читати

Російські війська в середу обстрілювали 9 громад Сумської області, є поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.

Миропільська: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (5 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи).

Краснопільська: здійснено обстріли з РСЗВ (12 вибухів), мінометів (32 вибухи), артилерії (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (17 вибухів), обстріли FPV-дронами (11 вибухів), КАБами (24 вибухів). Внаслідок удару поранення отримала 1 цивільна особа.

Шалигинська: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Юнаківська: ворог бив з мінометів (20 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (4 вибухи), з артилерії (46 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.

Великописарівська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів).

Хотінська: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (2 вибухи).

Есманьська: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух),. мінометні обстріли (6 вибухів)

Білопільська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Новослобідська: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34776

Теги: #сумська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 02.04.2025
Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

19:32 02.04.2025
У Кривому Розі вже 14 постраждалих

У Кривому Розі вже 14 постраждалих

17:43 02.04.2025
Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

10:07 02.04.2025
Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

Жителі Покровська та Красного Лиману загинули 1 квітня, ще троє жителів Донецької області поранені

07:50 02.04.2025
Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області

Один загиблий і двоє поранених внаслідок російського удару по прифронтовій громаді Запорізької області

19:51 01.04.2025
Троє цивільних, серед них – підліток, постраждали внаслідок ворожого обстрілу Нікополя

Троє цивільних, серед них – підліток, постраждали внаслідок ворожого обстрілу Нікополя

19:47 01.04.2025
Житель Зміївки на Херсонщині отримав смертельні поранення

Житель Зміївки на Херсонщині отримав смертельні поранення

17:46 01.04.2025
У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

16:59 01.04.2025
Кількість боєзіткнень на фронті в березні знизилась на чверть порівняно з лютим, обстрілів натомість стало суттєво більше - Міноборони

Кількість боєзіткнень на фронті в березні знизилась на чверть порівняно з лютим, обстрілів натомість стало суттєво більше - Міноборони

07:44 01.04.2025
Внаслідок атаки по Дніпропетровщині пошкоджені три оселі, інфраструктура та адмінбудівля, постраждалих немає

Внаслідок атаки по Дніпропетровщині пошкоджені три оселі, інфраструктура та адмінбудівля, постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

ОСТАННЄ

3 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На Львівщині на хабарі викрили прокурора однієї з окружних прокуратур

Російський агент отримав 15 років тюрми за спроби "перерізати" логістику ЗСУ на Харківщині

Віткофф зустрівся у Вашингтоні зі спецпредставником Путіна - ЗМІ

Прем‘єр Австралії про мита Трампа: ці тарифи не є неочікуваними, але вони невиправдані

Бессент рекомендує країнам утриматися від зворотніх заходів на запровадженні Трампом мита

Таяні про митні тарифи Трампа: нам потрібні конструктивні переговори

Кошта вважає "великою економічною помилкою" тарифи Трампа

Трамп анонсував введення взаємних тарифів на імпорт, Україна отримала 10%

Масована атака ворожих БпЛА на Харків обійшлася без постраждалих - начальник ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА