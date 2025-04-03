Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області, є поранені - ОВА
Російські війська в середу обстрілювали 9 громад Сумської області, є поранені, повідомляє обласна військова адміністрація.
"Протягом дня росіяни здійснили 123 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 228 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська громади", - сказано в повідомленні.
Миропільська: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (5 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи).
Краснопільська: здійснено обстріли з РСЗВ (12 вибухів), мінометів (32 вибухи), артилерії (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (17 вибухів), обстріли FPV-дронами (11 вибухів), КАБами (24 вибухів). Внаслідок удару поранення отримала 1 цивільна особа.
Шалигинська: зафіксовано удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
Юнаківська: ворог бив з мінометів (20 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів), КАБами (4 вибухи), з артилерії (46 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.
Великописарівська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (16 вибухів).
Хотінська: завдано авіаційний удар з використанням КАБ (2 вибухи).
Есманьська: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух),. мінометні обстріли (6 вибухів)
Білопільська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Новослобідська: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34776