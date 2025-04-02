Інтерфакс-Україна

Події

19:59 02.04.2025

СБС за два тижні уразили три ворожі системи ППО - два ЗРК "Бук" та ЗРК "Тор"

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Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) впродовж двох тижнів виявили та уразили три системи ППО російських окупаційних сил на донецькому напрямку, їхня загальна вартість становить близько $50 млн, повідомила пресслужба СБС.

"Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО: два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор" на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що ці комплекси є важливим елементом протиповітряної оборони РФ, а їхня загальна вартість становить близько $50 млн. Для ураження були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

"#ППОцид – це результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, що завдають ворогу мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони", - зазначили у пресслужбі СБС.

 

Теги: #ппо #знищення #донецький_напрямок

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