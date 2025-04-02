СБС за два тижні уразили три ворожі системи ППО - два ЗРК "Бук" та ЗРК "Тор"

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) впродовж двох тижнів виявили та уразили три системи ППО російських окупаційних сил на донецькому напрямку, їхня загальна вартість становить близько $50 млн, повідомила пресслужба СБС.

"Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС за два тижні виявили та уразили три ворожі системи ППО: два ЗРК "Бук" невстановлених модифікацій та ЗРК "Тор" на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що ці комплекси є важливим елементом протиповітряної оборони РФ, а їхня загальна вартість становить близько $50 млн. Для ураження були застосовані ударні дрони із системою захоплення цілі та автоматичного донаведення.

"#ППОцид – це результат злагодженої роботи аеророзвідки та операторів ударних БПЛА, що завдають ворогу мільйонних збитків і відкривають повітряний простір для подальших операцій Сил оборони", - зазначили у пресслужбі СБС.