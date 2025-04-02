Інтерфакс-Україна

Події

18:46 02.04.2025

Держспецзв’язку з початку 2025 року передала військовим 352,5 тис. дронів

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України за І квартал 2025 року забезпечила передачу Збройним Силам України та іншим органам сектору безпеки та оборони 352,5 тисячі безпілотних систем різного типу, повідомляє пресслужба Держспецзв’язку в телеграм-каналі.

"Серед них у березні – понад 167 тис. За цей самий період підрозділи, які беруть участь у програмі заохочення Бонус+, вже отримали понад 35 тисяч безпілотників", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що наразі тривають закупівлі та передачі захисникам наземних роботизованих комплексів (НРК). Вже підписано контракти на постачання цього року понад 1,5 тисячі безпілотників. Планується підписання договорів на постачання до кінця поточного року ще майже 500 комплексів.

Всього у І кварталі майже 200 НРК вже було передано органам сектору безпеки й оборони.

Теги: #дрони #держспецзвязок

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