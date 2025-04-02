Інтерфакс-Україна

Події

14:23 02.04.2025

InfoScienceBot переходить у WhatsApp - Міносвіти

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Інформаційний сервіс для науковців та інноваторів InfoScienceBot переходить на платформу WhatsApp, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Ми з упевненістю продовжуємо нашу місію - інформувати науковців, інноваторів та всіх зацікавлених про найактуальніші можливості у сфері науки й інновацій", - повідомляє міністерство.

Відзначається, що в боті будуть: щоденні оновлення про міжнародні гранти, конкурси та освітні програми; цікаві можливості для професійного розвитку; програми наукових стажувань від іноземних партнерів; події, що формують науковий світогляд; заходи з підтримки й розвитку наукової та інноваційної діяльності на державному рівні.

Долучитися до буту можна за посиланням: https://whatsapp.com/channel/0029Vb9J8zg4NVinMrMja93Y

Як повідомлялося, Міносвіти створило онлайн-інструмент InfoScienceBot для інформування науковців та інноваторів про актуальні професійні можливості в Україні та за кордоном у 2022 році. Тоді його запустили на платформі Телеграм.

Теги: #infosciencebot #міносвіти

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