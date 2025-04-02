Інтерфакс-Україна

Події

13:17 02.04.2025

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

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Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський перебуває у місті Дніпро, де відвідав медичний заклад, у якому проходять лікування українські військовослужбовці після поранень.

"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами. Дякую кожному воїну за важливу боротьбу, за мужність, службу та захист нашої країни!... Особлива вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують і повертають життя нашим захисникам", - написав Зеленський в Телеграм у середу.

Теги: #дніпро #поранені #військові

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