Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

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Президент України Володимир Зеленський перебуває у місті Дніпро, де відвідав медичний заклад, у якому проходять лікування українські військовослужбовці після поранень.

"Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами. Дякую кожному воїну за важливу боротьбу, за мужність, службу та захист нашої країни!... Особлива вдячність медикам, які кожного дня лікують, підтримують і повертають життя нашим захисникам", - написав Зеленський в Телеграм у середу.