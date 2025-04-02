УЧХ надасть гумдопомогу постраждалим через атаку російських БпЛА на Харків

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надасть гуманітарну допомогу постраждалим через нічну масовану атаку російських БпЛА на Харків.

"Сьогодні на місцях влучань планується видача гуманітарної допомоги від Українського Червоного Хреста згідно із зібраними потребами," - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Вночі волонтери УЧХ допомагали постраждалим на місцях влучання безпілотників.

Спільно з іншими службами міста волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Харківській області працювали на місцях обстрілів: проводили обхід пошкоджених будинків та прилеглих територій для виявлення постраждалих, яким надавали необхідну допомогу. Вони надали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

Як повідомлялось, внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників на Харків в ніч на 2 квітня постраждало 8 осіб.